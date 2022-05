Completato il restauro di "Genova" uno dei pannelli della scala del Museo Cascella

Completato, dopo sei mesi di lavoro attento e certosino, il restauro di "Genova", uno degli otto pannelli di "La vera Cabala del Lotto" che decorano la scala del Museo Cascella. Il recupero è stato eseguito dalla restauratrice Chiara Russo, in un progetto avviato dalla fondazione Genti d'Abruzzo per omaggiare Pietro Cascella che ha realizzato quei pannelli.

"Genova" era senz'altro l'elemento più compromesso, danneggiato dal passare degli anni e da problemi di conservazione. Oggi è tornato a una vita nuova. L'intera operazione di restauro è stata ripresa e documentata e tutto il materiale verrà presentato domenica 22 maggio, alle ore 18, nel salone del Museo Cascella. Il lavoro è stato parte di un importante progetto di condivisione con la città: in alcune date particolari, infatti, il restauro è stato aperto al pubblico e piccoli gruppi di persone hanno potuto assistere alle fasi di pulizia e sistemazione. In più l'intera operazione è stata possibile grazie alla donazione liberale di Luigi Di Fabio, il proprietario del Bar Roberto che, da qualche mese gestisce anche il Caffè Letterario, dopo un importante investimento. Un aiuto è arrivato anche dall'Inner Wheel, club service che ha già arricchito il museo delle Genti d'Abruzzo con una collezione di bambole dal mondo."

La direttrice della fondazione Letizia Lizza ha evidenziato come sia stato un lavoro importante che si spera possa continuare, con la sistemazione di tutti i pannelli della scala. Il presidente della fondazione Emilio Della Cagna ha aggiunto:

"I beni che custodiamo fanno parte del passato del nostro territorio, sono la matrice del nostro presente - sottolinea il presidente della Fondazione Emilio Della Cagna - ed è anche per questa ragione che abbiamo voluto condividere con il pubblico la cura di un pezzo unico. E' un modo per avvicinare le persone alla vita vera dei nostri musei, a tutto il grande lavoro necessario per mantenere alto il livello delle nostre esposizioni permanenti"