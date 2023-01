"Il porto dei creativi", reportage del Touring Club Italiano su Pescara

Inizia con un reportage su Pescara il 2023 di "Touring – il nostro modo di viaggiare", il mensile diffuso in circa 140mila copie ai soci del Touring Club Italiano. Con il titolo de "Il porto dei creativi", il servizio di Clelia Arduini, inviata dal Touring Club Italiano, racconta i nuovi musei della città che, da D’Annunzio a Pazienza passando per Flaiano, punta sui “suoi” artisti, sulla cultura e sul turismo di qualità.

Pescara viene definita "la città più dinamica e giovane d’Abruzzo [...]. Sembrano passati mille anni da quel gennaio 1927 in cui l’unione dei due centri urbani a cavallo del fiume, Castellamare Adriatico a nord e Pescara a sud, diede origine al nuovo centro capoluogo di provincia, la nuova Pescara. Una fissa di Gabriele D’Annunzio, il più celebre tra i suoi figli, che con decine di scritti fu tra i principali fautori della sua nascita. A distanza di 96 anni, con un bombardamento di mezzo che la rase al suolo durante la Seconda guerra mondiale e un’affrettata modernizzazione successiva che ha fagocitato fette di passato, Pescara continua a crescere e a cambiare, specie sul fronte della cultura e del turismo, quasi seguendo per istinto il proprio dna contrassegnato dal ciclo nascita, morte, rinascita, in meno di un secolo".

E poi: "Una sola cosa è certa, almeno per ora: un mare da Bandiera Blu, che la rende una città sempre più gradita a un turismo balneare, praticato finora prevalentemente dai locali, e favorito dal porto turistico di Marina di Pescara, tra i più grandi in Italia". Tra le attrazioni che vengono menzionate, troviamo il ponte del mare, l’Imago Museum, la Nave di Cascella, il Clap Museum e il Mediamuseum. Pescara è "un unico corpaccione di oltre 120mila abitanti. Un peso enorme rispetto agli altri capoluoghi abruzzesi, che potrebbe arrivare a circa 200mila, con il futuro accorpamento dei due Comuni confinanti, Montesilvano e Spoltore, previsto da una legge regionale".