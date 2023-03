Dalla filanda Giammaria alla fontana di Fonte Borea: sette proposte all'amministrazione per il recupero della "storia" della città [FOTO]

Sette proposte per la riqualificazione e la valorizzazioni di altrettante bellezze architettoniche e non della città. Sono quelle che il comitato Pescaratutela avanza all'amministrazione e la soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio al fine di portare avanti un percorso avviato, sottolinea il comitato, con quanto si farà per il parco archeologico di Rampigna, quanto fatto per i sotterranei del Bastione San Vitale e la chiesa Sant'Anna e anche con l'avvio dei lavori del circolo canottieri.

Dalla pineta dannunziana all'ex filanda Giammaria, passando per i ruderi della chiesa-convento medievale Sant'Agostino, il liceo classico, la fontana di Fonte Borea, la villa Sabucchi che dà il nome all'omonimo parco e fino alle statue del ponte Littorio quello che si chiede è di recuperare e in alcuni casi rinominare il patrimonio esistente per ridare a Pescara una storia dimenticata e spesso ai più sconosciuta.

La prima proposta è quella di intitolare l'area dell'ex galoppatoio della riserva dannunziana in parte di recente passata nelle mani del Comune tramite uno degli espropri utili a portare avanti il progetto di accorpamento della pineta, alla famiglia d'Avalos cui è storicamente legata tanto che proprio la via che la costeggia ne porta il nome. “Parco d'Avalos” dunque la denominazione che si chiede di dare al nuovo comparto della riserva dannunziana.

Quella per l'ex filanda Giammaria fu una lunga battaglia finita con l'arrivo delle ruspe, ma in realtà mai conclusasi. Se da una parte, ricorda il comitato Pescaratutela, gli eredi stanno avviando un'opera di recupero è al Casino di caccia già di proprietà comunale che si chiede di fare attenzione. Un edificio in stato di degrado ed abbandono che è in realtà patrimonio della famiglia Borbone e dunque un altro pezzo di storia della città che ora si chiede di recuperare insieme alla vicina filanda di cui ad oggi resta solo un ammasso di ruderi.

Pochi forse i pescaresi che sanno che nei pressi del mercato coperto di Porta Nuova, nel tratto che lo unisce al Bagno borbonico sorgeva il convento medievale Sant'Agostino. Una struttura visibile nella pinta di Pescara realizzata dal marchese di Calenza Val Fortone Carlo Gambacorta del 1598 e nella pianta della città datata 1886. Nell'area nel 2013, ricorda il comitato, sono iniziati gli scavi archeologici coordinati dall'archeologo e funzionario della soprintendenza dei beni culturali Andrea Staffa grazie anche alla disponibilità dell'arcidiocesi, che hanno portato alla riscoperta dell'antica pavimentazione del convento di cui all'amministrazione si chiede ora un'azione di tutela.

Decisamente più moderno il liceo classico Gabriele d'Annunzio istituito nel 1923 di cui si chiede la valorizzazione attraverso una sua modernizzazione in termini di struttura ed offerta che non ne intacchi però il valore storico.

Quindi la fontana di Fonte Borea riscoperta nel 2013. Una fontana anch'essa medievale, spiega ancora il comitato Pescaratutela che si tentò di riqualificare, ma che alla fine venne coperta, denuncia lo stesso, da una colata d'asfalto. La richiesta che si avanza all'amministrazione e la soprintendenza è dunque quella di riportarla alla luce.

Quindi il villino dell'oggi parco di Villa Sabucchi che fu di proprietà di molte famiglie patrizie tra cui i Coppa-Zuccari. Proprio in quel villino di cui resta un cumulo di macerie, pernottò Vittorio Emanuele II quando proprietario ne era l'allora sindaco di Città Sant'Angelo Emidio Zuccari. Un passaggio fatto nella notte tra il 16 e il 17 ottobre del 1860 quando il re era in viaggio per l'incontro di Teano con Giuseppe Garibaldi. Ricostruirlo è impossibile per questo il comitato chiede se si recuperino da quelle macerie gli elementi lapidei di pregio che costituivano le pregevoli decorazioni delle facciate e dei “torrini” angolari, portando in luce i lacerti murari e i piani pavimentali così da rendere leggibile la pianta del piano terreno oltre che di mettere in sicurezza delle strutture ancora in elevato e delle pavimentazioni.

Infine le statue di Nicola D'Antino portate via dai tedeschi prima che distruggessero il ponte Littorio oggi ponte Risorgimento. Il comitato, ricordano i componenti, portano avanti la loro battaglia che ha portato anche ad una denuncia internazionale per ritrovarne almeno una. Nel frattempo all'amministrazione e la soprintendenza si chiede di acquistare il modello d'autore in bronzo di na di loro e cioè “Allegoria della pastorizia” oggi in possesso di un collezionista. Un modello che fu esposto all'Aurum nell'agosto del 2017.