Conoscere i borghi d’Abruzzo sul Tgr con “Quota Mille” e lo scrittore Peppe Millanta

Lo scrittore pescarese Peppe Millanta protagonista di un progetto realizzato per il Tgr Abruzzo, che riscopre e racconta alcuni dei paesi dell’Appennino. Il titolo è ‘Quota Mille’ e il progetto, a cura di Paolo Pacitti, nasce dall’intuizione di quest'ultimo insieme a Stefano Lamorgese. Andrà in onda due volte al mese (a lunedì alterni) all’interno di "Buongiorno Regione" con l'obiettivo di raccontare i borghi d’Abruzzo che si trovano a più di mille metri d’altezza.

In tutto saranno 38 puntate: “Da scrittore – spiega Millanta – ho aderito con entusiasmo al progetto perché sono convinto che ci si innamori dei luoghi soprattutto per le storie che essi contengono, e che sono capaci di raccontarci. Una storia crea infatti sempre un laccio invisibile, un qualcosa capace di farci entrare in connessione con essi. E sono convinto allo stesso modo che un luogo cessa di esistere proprio quando smette di raccontarsi e di creare legami. Ancor prima quindi di essere abbandonato. Ecco, l’operazione che volevo fare insieme a Paolo era proprio questa: rimettere al centro questi luoghi creando dei legami tramite le storie che li hanno attraversati e li attraversano”.

Così prosegue Millanta a proposito del progetto: “Ascoltiamo il racconto delle persone che quei borghi li vivono, e cerchiamo tra le pieghe dei loro vicoli le storie più intriganti, capaci di creare una narrazione il più possibile interessante. Ogni storia è infatti innanzitutto un certificato di esistenza, di bellezza, di resistenza ed autenticità. Le civiltà, le famiglie, le nazioni, le religioni: tutto ciò che coltiva il sogno di non scomparire mai, combatte il tempo e la memoria perpetuando la narrazione di sé. È per questo che è importante raccontare questi luoghi. Per portare avanti tutta la loro bellezza e non disperderla, cercando di perpetuarla. Sperando che questi luoghi possano creare quei legami utili a disegnare una geografia del domani differente”.