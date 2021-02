È "Quanda sj ‘fforte” il nuovo singolo del cantautore pennese Setak. Il brano, in rotazione radiofonica dal 19 febbraio, unisce il dialetto abruzzese a sonorità internazionali e anticipa il nuovo album di inediti 'Alestalé'. Il titolo sta a indicare l’ottusità delle persone violente e delle violenze in generale.

“Questo, così come gli altri brani del nuovo disco sono pronti da mesi, ben prima dell’inizio della pandemia – racconta Setak – In questi tempi strani, in cui ci hanno detto che ‘andrà tutto bene’ e invece la sensazione è un po’ diversa, scegliere di uscire con questo brano significa, per me, sottolineare il concetto che, se proprio devo morire, vorrei accadesse dopo aver pubblicato questo album”.