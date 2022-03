Presentato il concorso di idee "Marconi District"

Presentato questa mattina al museo Basilio Cascella di Pescara, Marconi District, il concorso di idee “per la rigenerazione verde del distretto commerciale e culturale della città di Pescara”. Un progetto lanciato dal comitato “Salviamo viale Marconi” e l'associazione Woo per ripensare una delle arterie principali della città su cui, per la nuova viabilità, fioccano polemiche. Fabiana Tenerelli, rappresentante del comitato ha ribadito l’importanza dì promuovere la rigenerazione verde dell’intero distretto commerciale e culturale della città di Pescara, attraverso la creatività. “L’esigenza espressa da questa competizione, aperta a livello nazionale, è quella di dare alla città una doppia possibilità – si legge nella nota diffusa -. La prima possibilità legata allo sviluppo di un obiettivo culturale. La seconda possibilità è data al progetto. Studenti, architetti e professionisti del paesaggio potranno esprimere una visione nuova e contemporanea di un pezzo dì città. Un concorso capace dì un pensiero contemporaneo ed innovativo”. Maura Mantelli, presidente dell’associazione Woo sottolinea “l’ambizione dell’iniziativa che valorizza il progetto sostenibile come un progetto che ha, non una, ma infinite possibilità per migliorare quello che conta davvero, cioè la qualità della vita delle persone. Questo concorso vuole sottolineare che un progetto che punta a migliorare la qualità della vita e soprattutto un progetto che ha al suo interno un principio di responsabilità nei confronti dei cittadini, ma soprattutto è un progetto che riesce a non ignorare l’immensa conoscenza scientifica che oggi, nel 2022, abbiamo a disposizione sulle tematiche ambientali che possiamo concretamente mettere in atto. La conoscenza scientifica poi va governata con un altro elemento indispensabile per un buon progetto, che è la saggezza. La saggezza riguarda certamente l’ascolto delle persone che vivono quel pezzo di città e che attraverso la partecipazione contribuiscono a disegnare il Marconi District”.

All'incontro hanno partecipato Riccardo Padovano, presidente di Confcommercio Pescara, Marina Dolci, presidente dì Confesercenti Pescara, Filippo Catania, presidente della Fiab Abruzzo, Ippolita Ranù, membro del direttivo di Italia Nostra, il consigliere regionale Antonio Blasioli e diversi cittadini. Le specifiche del mando sono state illustrate da Andrea dì Cinzio, Erica Scalcione e Lorenzo Morelli, componenti del direttivo dì Woo. Tutta la documentazione necessaria per partecipare alla competizione dì idee è scaricabile dalla sito internet Woo nella sezione “competition” - “Marconi District”. Sarà possibile inviare le proposte entro il 30 maggio 2022 alle 12.