Al via l'edizione 2022 del premio letterario “L’alloro di Dante”

Rinascimento Poetico e Centro Dantesco di Ravenna, con il patrocinio del Comune di Ravenna e di WikiPoesia, indicono la prima edizione del premio letterario internazionale “L’alloro di Dante”, la cui premiazione si svolgerà nella Basilica di San Francesco di Ravenna, la chiesa del Sommo Poeta, adiacente alla sua tomba.

Il bando, per opere inedite, mai postate sui social e mai premiate in altri concorsi, si articola in due sezioni, a tema Amore, che prenderanno ispirazione dalla seguente terzina dantesca: "Nel suo profondo vidi che s’interna, legato con amore in un volume, ciò che per l’universo si squaderna". Le poesie dovranno essere inviate entro il prossimo 31 luglio. La premiazione avverrà il 4 settembre a Ravenna.

Rinascimento Poetico è uno spazio spontaneo e libero che raduna tutti quei poeti che credono che la poesia possa cambiare la vita delle persone. Per aderire al movimento o mettere le proprie competenze al servizio della poesia si può inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica rinascimentopoetico@gmail.com.