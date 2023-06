Premiati i vincitori della "Hubruzzo Debate Championship 2023": tutti i nomi

Nella sala Sala Figlia di Jorio della Provincia sono stati premiati giovedì 8 giugno i vincitori della "Hubruzzo Debate Championship 2023", che guadagnano l’accesso alla competizione nazionale. Il tema di quest'anno è stato: "Comunità e politiche energetiche". Per la Sezione Middle School è stato premiato l'Istituto comprensivo 10 di Pescara con gli alunni Giorgia Loreti, Riccardo Fortuna, Pasquale Daddato ed Emma De Cosmo. Per la Sezione High School in italiano è stato premiato il liceo scientifico "Galileo Galilei" di Pescara, con la squadra "Galilei Blu” composta da Andrea Di Cintio, Claudia Lombardi ed Elisa Matarrese. Per la Sezione High School in lingua inglese è stato premiato il Polo liceale "Raffaele Mattioli" di Vasto, con la squadra Mattioli Red composta da Antonella Basilico, Giulia Cupaiolo, Anelisse Stancila e Arcangelo Stivaletta.

Hubruzzo Debate Championship 2023 è stato organizzato dalla Fondazione Hubruzzo, in collaborazione con la Società Nazionale di Dibattito Italia (Sezione Abruzzo) e l’associazione Rati (Rete Abruzzesi per il Talento e l’Innovazione). I riconoscimenti sono stati consegnati da Enrico Marramiero, Fondazione Hubruzzo, Rosanna Buono, ufficio scolastico provinciale, Ottavio De Martinis, presidente della Provincia di Pescara, Marcello Antonelli, presidente del consiglio comunale di Pescara, e Alessandra Berghella, vicepresidente Coni Abruzzo.

"Crediamo fermamente nel potenziale della gioventù abruzzese e nel loro ruolo come leader di domani. Per la Fondazione Hubruzzo, investire nel dibattito giovanile è un modo concreto per valorizzare le competenze critiche e creative di questi giovani talenti”, ha detto Marramiero. E Raimondo Castellucci, direttore della Fondazione Hubruzzo, ha aggiunto: “È essenziale coinvolgere i giovani nei dibattiti sulle politiche energetiche fondamentali, come la carbon tax, le comunità energetiche e la fusione nucleare. In questo modo, non solo forniamo alla prossima generazione, su cui ricadrà il peso delle decisioni odierne in materia di energia, le conoscenze necessarie per orientarsi in un panorama politico complesso”.