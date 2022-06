Per i Premi Flaiano ancora una volta la medaglia al merito del presidente della Repubblica

I Premi internazionali Flaiano nuovamente insigniti della medaglia del presidente della Repubblica. A darne notizia, con grande soddisfazione, è la presidente Carla Tiboni per cui la conferma del riconoscimento, già attribuito all'importante appuntamento culturale lo scorso anno, "conferisce maggior prestigio ad una iniziativa italiana ritenuta di particolare interesse culturale".



"Il lavoro di chi fa cultura da quarantanove anni per la comunità ma anche per lo sviluppo e la conoscenza del territorio, viene ancora una volta, valorizzato - aggiunge -. Non posso che esprimere una incontenibile gioia, anche a nome di tutti coloro che contribuiscono, con un anno di lavoro, a rendere i Premi Internazionali Flaiano un' eccellenza italiana".