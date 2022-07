La serata finale del premio Flaiano si conferma l'evento clou dell'estate pescarese

Il premio Flaiano non tradisce mai le attese e anche l'edizione 2022, la 49esima, regala emozioni e una parata di stelle che scelgono di venire nel teatro d'Annunzio di Pescara per ritirare uno dei premi più ambiti a livello nazionale e non solo.

La serata è iniziata con il bagno di folla e selfie per l'ospite forse più atteso, Stefano Accorsi, "liberato" dagli addetti alla sicurezza dopo una pioggia di selfie delle fan impazzite letteralmente impazzite.

Ma oltre ad Accorsi tutte le stelle di teatro, tv, giornalismo e cinema hanno risposto all'invito della presidente Carla Tiboni e dell'organizzazione ed erano nelle prime file della platea.

Unico assente, che si è collegato in videoconferenza, Giuseppe Tornatore. Ma tutti gli ospiti si sono donati al pubblico con generosità: parliamo, tra gli altri, di Gianluca Guidi, Anna Ferzetti, Donatello Finocchiaro, Jasmine Trinca, Edoardo Leo, Massimiliano Gallo, Antonio Albanese, Stefano Accorsi, Fabrizio Bentivoglio ed Emanuele Salce. Ma anche delle giornaliste inviate di guerra Francesca Mannocchi e Stefania Battistini. Grande emozione per il racconto dell'orrore visto in Ucraina. Divertenti gli scambi di battute tra attori che hanno lavorato spesso insieme come Accorsi, Leo e Bentivoglio riguardo al numero di Pegaso d'Oro già vinti. Tra i vincitori della sezione televisione anche Guido Maria Brera accompagnato dalla moglie Caterina Balivo. La serata si è conclusa con il presidente Carla Tiboni che ha dato idealmente un Pegaso d'Oro al pubblico del Flaiano per l'apporto e la vicinanza che non sono mai mancate e che ha annunciato, insieme al sindaco Carlo Masci il progetto di restauro del Mediamuseum e dell'antistante piazza Alessandrini grazie ai fondi del Pnrr. Il primo cittadino ha anche annunciato i lavori di sistemazione per il teatro d'Annunzio e per l'adiacente auditorium Flaiano.

Il sipario è calato sull'edizione 2022 ma adesso l'importante è remare tutti dalla stessa parte per iniziare a preparare da subito la 50esima edizione che dovrà essere, oltreché memorabile, anche «fantasmagorica» come detto dal sindaco Masci.

Qui per rivedere l'intera serata:

Qui per rivedere una sintesi: