Confermata l'edizione 2021 dei Premi Internazionali Flaiano, appuntamento dal 26 giugno al 4 luglio

Nonostante la pandemia da Covid-19 (Coronavirus) ancora in corso è confermata l'organizzazione dello storico evento estivo

Si svolgerà dal 26 giugno al 4 luglio la 48esima edizione dei Premi Internazionali Flaiano.

L'appuntamento, come tradizione, è nell'anfiteatro monumento d'Annunzio lungo la riviera sud.

L'evento, come fa sapere la presidente dei Premi, Carla Tiboni, nonostante l’emergenza sanitaria si svolgerà anche quest’anno nel rispetto dei protocolli sanitari anti Covid.

«Dopo l’enorme successo di critica e di pubblico dello scorso anno», si legge in una nota, «la macchina dei Premi Internazionali Flaiano è già al lavoro per la 48esima edizione che si terrà dal 26 giugno al 4 luglio nel teatro monumento d’Annunzio. Dal 26 giugno al 2 luglio il Flaiano Film Festival sotto la direzione artistica del maestro Riccardo Milani, il 3 luglio si terrà la premiazione del Flaiano di Letteratura e Italianistica e il 4 luglio il gran finale con la premiazione del Flaiano per le sezioni di cinema, teatro, radio, televisione e giornalismo».