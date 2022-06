Premi Flaiano, per il 50esimo dalla morte del grande intellettuale uno speciale annullo filatelico

Non solo i Premi, quest'anno di Ennio Flaiano ricorre il 50esimo dalla morte e mentre ci si prepara all'edizione numero 50 del Pegaso d'Oro che Edoardo Tiboni con una grande intuizione come sua figlia Carla oggi alla guida dei Premi ricorda con emozione, creò per omaggiare il grande genio abruzzese, quest'anno in occasione della manifestazione ci sarà anche uno speciale annullo filatelico di Poste Italiane che, per la prima volta, è tra gli sponsor del Premio.

Ad annunciarlo sono proprio Carla Tiboni e Pio Violante, responsabile provinciale di Poste Italiane. L'annullo sarà disponibile dalla sera del 2 luglio, prima delle due di premiazione al Teatro D'Annunzio. “Legare il nostro nome a quello di Flaiano è per noi motivo di grande orgoglio”, dichiara Violante. Un gesto importante per la Tiboni che sottolinea come quello dei Premi Flaiano sia un grande evento “ come tutti i grandi eventi richiama attorno a sé realtà importanti ed è proprio per questo che si lavora tutto l'anno per fare in modo chi si sia sempre all'altezza del nome di Ennio Flaiano, uno dei più grandi intellettuali del '900 che è stato, come alcuni lo hanno definito, un 'anti-italiano', perché è riuscito a descrivercene vizi e virtù senza mai scadere nel volgare”.

Il grazie della Tiboni va anche agli altri sponsor privati che sostengono i Premi Flaiano ovvero Guerrato Spa e Bper Banca che sono Main sponsor, Fratelli De Cecco spa, Poste Italiane, Codice Citra, Coop Alleanza 3.0, Re-Hash, Campus Circuito 71 ed Enrico Toro, oltre che alla Regione e il Comune presenti alla presentazione con gli assessori alla cultura Daniele D'Amario e Maria Rita Carota.