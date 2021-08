"Poesia in musica", concerto di beneficenza all'Aurum

L'appuntamento con l'evento musicale è per venerdì 20 agosto alle ore 21

"Poesia in musica" è l'evento in programma all'Aurum di Pescara (piazza Michelucci) venerdì 20 agosto alle ore 21 che coniuga la musica con i versi dei grandi poeti italiani di tutti i tempi e con la solidarietà verso i più giovani.

Il concerto di beneficenza ha come scopo l’acquisto di materiale sportivo a favore dei “ragazzi speciali” di Sport21.

Sul palco l’orchestra dell’Accademia delle arti diretta da Antonio Cericola che è anche l’autore della partitura di «Poesia in musica» su versi di Dante, Fosco, Leopardi, Carducci, Pascoli, d’Annunzio e Ungaretti.

Un progetto patrocinato dal Comune e dal distaccamento di Pescara della Protezione civile Valtrigno, nato e realizzato in collaborazione con Wolf Abruzzo Pescara-Castellamare. Voci recitanti di Milo Vallone e Franca Minnucci, soprani Laura Ranieri e Maria Renata Di Giuseppe, tenori Nunzio Fazzini ed Emanuele Rosa, al pianoforte Antonella Salvatore, danzatrici Giorgia Angelosante, Giada e Samantha Germano. Le coreografie sono di Roberta Bendicenti.