Pino Daniele, nella ristampa di ‘Nero a metà’ anche 5 brani del concerto a Pescara nel 1980

Le canzoni sono state registrate in presa diretta il 30 aprile di 40 anni fa in occasione del live che l'artista partenopeo tenne al teatro Massimo e verranno pubblicate per la prima volta senza sovraincisioni e correzioni