In piazza Le Laudi uno studio artistico d'eccezione: va in scena l'estemporanea di pittura a sostegno della pineta dannunziana

Non capita spesso di poter guadare qualcuno creare, ma sabato 17 settembre, in piazza Le Laudi, un vero e proprio studio artistico a cielo aperto vedrà impegnati almeno 20 pittori che arriveranno anche da fuori regione per partecipare alla prima estemporanea di pittura ospitata in città. Evneto che ha due nobili scopi: raccontare attraverso lo sguardo profondo di chi crea la pineta dannunziana e, dall'altra, fare di quel lavoro un concreto oggetto di solidarietà grazie all'asta che, in seguito, sarà organizzata per raccogliere fondi destinati a sostenerne la rinascita.

L'idea, accolta con entusiasmo dall'assessore alla cultura del Comune di Pescara Maria Rita Carota e dal sindaco Carlo Masci, è stata di Giorgio Del Bono, artista e presidente dell'associazione culturale “Laboratorio d'arte” che proprio nel cuore della pineta ha il suo studio ed è lì che sabato incontrerà i partecipanti all'estemporanea che realizzeranno opere non firmate così che la giuria non possa subire alcun condizionamento nel decidere chi ne saranno i vincitori.

“Abbiamo particolare attenzione per la pineta; siamo ancora molto colpiti dall'incendio dello scorso anno che ci ha portato via buona parte di essa. Anche il mondo della cultura si è messo a disposizione e ha deciso di portar avanti una campagna di sensibilizzazione nei suoi confronti – afferma Carota -. Ed è proprio questo lo scopo di questo evento. Gli artisti rappresenteranno quella che è la loro visione della pineta. Siamo contenti come amministrazione di poter raccogliere questo invito che ci ha fatto il laboratorio d'arte di Del Bono per un evento che ci consentirà di avere un ulteriore faro puntato sulla nostra pineta”.

Una giornata davvero unica quella che si vivrà in piazza Le Laudi e che mette in palio per i vincitori un montepremi di circa 4mila euro grazie allo sponsor. Gli artisti con i loro cavalletti la occuperanno a cominciare dalle 10 diventando quasi un'opera d'arte dentro l'opera d'arte sul tratto di riviera sud. Alle 17 la giuria vaglierà i lavori fatti e assegnerà i premi con un attestato di partecipazione che, comunque, andrà a tutti. Oltre a quelli in soldi ci saranno anche premi aggiuntivi grazie ad altri sponsor che sostengono l'evento, precisa Del Bono. Al primo classificato andranno 500 euro, 400 al secondo e 300 al terzo con premi da 200 euro che saranno assegnati dal quarto al decimo classificato. La premiazione è prevista alle 19.

Solo il primo step dell'estemporanea che vedrà la sua conclusione in pieno inverno e per la precisione durante le feste natalizie. Questa almeno la richiesta avanzata da Del Bono che l'asta, che vedrà la vendita sia delle opere che saranno realizzate sabato che di altri artisti che fanno parte dell'associazione da lui presieduta, vorrebbe fosse organizzata nella sala consiliare durante le festività natalizia dando un senso ancor più importante all'aspetto solidale che l'accompagna. Il 50 per cento del ricavato di ogni quadro andrà all'artista, ma l'altra metà sarà un ulteriore contributo per la rinascita della pineta dannunziana.