Il tenore Piero Mazzocchetti si esibirà al G7 finanze

Piero Mazzocchetti sarà l'ospite canoro del G7 finanze e si esibirà il 24 maggio a Stresa con la banda musicale della guardia di finanza.

La voce di Piero Mazzocchetti al G7 finanze, che sarà ospitato a Stresa i prossimi 24 e 25 maggio.

La banda musicale delle Fiamme Gialle è diretta dal maestro colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, con cui Mazzocchetti collabora da diversi anni.

«È un grande onore essere stato invitato a esibirmi in un evento così importante», dichiara il tenore, «interpreterò la romanza “Nessun dorma” della “Turandot” di Puccini. Sarà sicuramente un momento molto emozionante: l’italianità con il nostro patrimonio culturale dell’opera sarà un valore aggiunto». Piero Mazzocchetti sarà, inoltre, ospite della festa della guardia di finanza in programma il 26 giugno all’Aquila e il 27 giugno a Pescara. «Un calendario, quest’anno, particolarmente ricco in quanto si festeggiano i 250 anni dalla sua istituzione».