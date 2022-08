Pier Francesco Pingitore in visita a Pescara: "Una città vivace e divertente"

Il noto regista Pier Francesco Pingitore è stato in città durante lo scorso weekend e, nell'occasione, ha incontrato l'assessore al commercio, turismo e grandi eventi Alfredo Cremonese e la consigliera comunale Zaira Zamparelli. Pingitore si trovava in zona perché atteso a Lettomanoppello per la presentazione del suo libro ‘Memorie dal Bagaglino’, edito da Masciulli Edizioni, in cui si raccontano la nascita e la crescita della nota compagnia teatrale che più volte è andata in onda anche in televisione con numerose trasmissioni tra Rai e Mediaset.

Nell'occasione, come racconta Cremonese, "ho voluto ospitare il maestro per un aperitivo. Gli ho chiesto come avesse trovato Pescara, e lui, con mia somma sorpresa, mi ha risposto: “Caro Alfredo, Pescara è un salotto, è una città vivace e divertente, molto bella e pienissima di gente”. Io e la consigliera Zamparelli gli abbiamo parlato di ciò che abbiamo creato in questi anni, e lui ci ha fatto tanti complimenti. È stato tutto molto piacevole".

E Zaira Zamparelli aggiunge: "Pingitore l'avevamo già conosciuto l'anno scorso grazie all'attore teatino Federico Perrotta. L'altro giorno il maestro è tornato dalle nostre parti per presenziare a un evento qui vicino: Perrotta ci ha chiamato dicendoci che Pingitore era di passaggio a Pescara, e così l'assessore Cremonese gli ha voluto offrire un aperitivo. Abbiamo parlato di Gassmann ma anche di noi, di quello che stiamo facendo nella nostra città, e il maestro si è complimentato con me e Alfredo perché ha detto di vedere Pescara ogni anno migliorata. Ha parlato positivamente delle iniziative che ha visto che abbiamo portato qui. È stata una vera e propria chiacchierata tra amici".