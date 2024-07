Il pescarese Pierluigi Mencattini esegue le sonate a violino e basso di Pietro Giannotti “il lucchese”

Accompagnato dall’ensemble Labirinto Armonico, il pescarese Pierluigi Mencattini esegue e registra per la prima volta in assoluto 12 sonate a violino e basso di Pietro Giannotti “il lucchese” nel duomo di San Valentino in Abruzzo Citeriore.

Mencattini, dopo aver studiato a Pescara e a Roma sotto la guida del violinista A. Redditi e a Firenze con il violinista S. Materassi, diplomato al conservatorio Braga di Teramo e perfezionato con il celebre violinista argentino Ricardo Odnoposoff e con il violinista Ruggero Ricci, ha conseguito master di II livello in violino barocco con il M° S. Kuijken al conservatorio di musica L. D’Annunzio di Pescara.

È stato per anni primo violino del Complesso strumentale Italiano di musica antica con il quale ha effettuato concerti e registrazioni in Italia e all'estero: Jugoslavia, Grecia, Germania, Francia, Belgio; Radio Lubiana, Rai Tre, Radio Vaticana.

Con oltre 250 concerti effettuati In Italia e all’estero nel 1990 fonda l'Ensemble 900 e ha inizio una grande attività che lo porterà ad affiancare compositori di fama internazionali. Infatti collaborerà con S. Bussotti e il Bussottioperaballet, P. Renosto, R. Vianello e molti altri. Attualmente è docente di violino e violino barocco al conservatorio L. D’Annunzio di Pescara.

Diversi i dischi pubblicati da Mencattini, fino all’ultimo lavoro dedicato a Pietro Giannotti: 12 Sonate a violino e basso, Edizione Tactus.

Pietro Giannotti, definito “il lucchese”, nacque a Lucca – città indipendente della Toscana – in un anno imprecisato tra la fine del xvii e l’inizio del xviii secolo. Non si hanno notizie sulla sua formazione e attività musicale anteriori al periodo francese, che iniziò almeno dal 1728, quando egli si stabilì a Parigi. Qui, dall’anno successivo, risulta in servizio come contrabbassista all’Académie royale de musique, dove rimase fino al 1758. È attestata una sua apprezzabile esibizione come violinista al “Concert spirituel” del 28 marzo 1749, durante il quale suonò anche brani di sua composizione. A Parigi rimase fino alla morte, avvenuta il 19 giugno 1765, e vi pubblicò una ventina di opere, tutte dedicate alla musica strumentale cameristica. Con ogni probabilità, l’attività di Giannotti si svolse anche in ambito privato presso qualche influente aristocratico francese, come dimostra la sua prima pubblicazione, alla quale ora è necessario rivolgere l’attenzione. L’Op. 1 è infatti dedicata a Jean-Charles de Crussol (1675-1739), vii duca d’Uzès e “Pari di Francia”, esponente di una dinastia di antica nobiltà, non solo un mecenate ma anche un “amateur” che praticava la musica per proprio diletto.

12 sonate a violino e basso di Pietro Giannotti pubblicato nel mese di luglio dalla casa editrice Tactus di Bologna, sarà digitalmente disponibile negli Usa da settembre.

Alla registrazione hanno partecipato Sergio Basilico (arciliuto e chitarra barocca), Stefania Di Giuseppe (organo). Walter D’Arcangelo (cembalo). Anais Lauwaert (viola da gamba). Alfonso Patriarca (fagotto barocco) e Piero De Asmundis (fonico).