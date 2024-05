Nell'ufficio delle Poste Centrali letto il libro "Tempo di uccidere" di Flaiano per il progetto “Pescara Leggiti Forte” [FOTO]

Ha fatto tappa nell’ufficio postale di corso Vittorio Emanuele II a Pescara, l’evento del progetto “Pescara Leggiti Forte”, l’iniziativa realizzata da Movimentazioni Aps e finanziato dalla Fondazione Pescarabruzzo in occasione del Maggio dei libri promosso dal Cepell, con lo scopo di risvegliare e diffondere la passione per la lettura tra i cittadini.

Un momento di 15 minuti circa, intorno alle ore 10.45, nei quali la consulente specialista per le piccole imprese, Monica Scurti, ha declamato nella sala al pubblico passi tratti dal libro “Tempo di uccidere” di Ennio Flaiano, pubblicato nell’aprile 1947 dalla casa editrice Longanesi e nello stesso anno vincitore della prima edizione del Premio Strega.

Quest’anno, infatti, il tema della manifestazione è stato “Pescara Leggiti Forte. Film da leggere”, e ai lettori è stato chiesto di scegliere tra una selezione di titoli che hanno ispirato grandi e piccole pellicole cinematografiche. «Anche quest’anno, come Poste Italiane», dice il direttore provinciale di Poste Italiane, Pio Violante nel suo intervento di apertura, «abbiamo accolto con piacere l’invito dell’associazione Movimentazioni a partecipare a questa seconda edizione di “Pescara Leggiti Forte” e a essere inseriti come uno dei primi 100 luoghi che danno il via all’iniziativa e che ospitano questa vera e propria maratona di lettura. Noi abbiamo scelto un romanzo di un grande pescarese come Ennio Flaiano, che nel 1989 ha ispirato l’omonimo film diretto da Giuliano Montaldo. Consentitemi di consigliare a tutti voi di recuperare il film che comprendeva un cast d’eccezione, ma soprattutto di leggere il romanzo e più in generale di dedicare una parte importante del vostro tempo alla lettura, fonte indispensabile di cultura, di informazione e di emozioni».