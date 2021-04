Pescara protagonista del programma di Giovanni Allevi su RaiPlay

Giunge al termine "Allevi in the jungle". Roma, Salerno, Ascoli Piceno e la nostra città concluderanno il viaggio che il pianista marchigiano ha effettuato in giro per l'Italia durante queste ultime settimane

A dicembre era stato nella nostra città per registrare una nuova trasmissione sulla quale vigeva il massimo riserbo. Ora è tutto pronto per la messa in onda delle ultime puntate di "Allevi in the jungle", una produzione TwisterFilm realizzata in esclusiva per RaiPlay che vede come protagonista assoluto Giovanni Allevi.

Più precisamente saranno Roma, Salerno, Ascoli Piceno e la nostra città a concludere il suggestivo itinerario che il pianista e compositore marchigiano ha effettuato in giro per il Paese durante queste ultime settimane. I nuovi episodi sono visibili da oggi, 1° aprile, su RaiPlay.

Questa docu-serie è strutturata come un viaggio attraverso l'Italia degli artisti di strada, e l'episodio finale sarà proprio a Pescara, dove Giovanni incontrerà acrobati filosofi, circensi estrosi e musicisti molto originali.