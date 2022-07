"La partita nel fango" apre la rassegna cinematografica "Flaiano al Marina" con Bruno Giordano e Gabriella Simoni

Al via questa sera, lunedì 4 luglio, "Flaiano al Marina": ovvero Estatica che ospita la rassegna cinematografica dei Premi Flaiano.

Il primo film in programma, alle ore 20:30, è quello in memoria di Diego Armando Maradona: "La partita nel fango".

Saranno presenti alla proiezione l'ex compagno di squadra ai tempi del Napoli, Bruno Giordano, e la giornalista Gabriella Simoni, inviata speciale del Tg5 che firma il docufilm in programma.

Il programma della rassegna prevede due film ogni sera, alle 20:30 e alle 22:45 con prezzi di 3 euro per posto singolo e di 5 euro a coppia tranne per le proiezioni del 6 e 7 luglio, rispettivamente Il Ritratto del duca di Michell e Gli Stati Uniti contro Billie Holiday di Daniels (posto unico 5 euro). «Il fango è diventato parabola della vita di Maradona, emblematica di tutta una carriera, cadere nel fango e rialzarsi, andare avanti incuranti del fango che si ha addosso. Io non posso pretendere di averlo conosciuto né di sapere di aver raccontato qualcosa che sia davvero giusto, ma ce l’ho messa tutta», dice la Simoni al Mattino. La rassegna andrà avanti fino al 10 luglio. Biglietti al botteghino o in prevendita su https://www.ciaotickets.com/flaiano-film-festival. Si chiude il cerchio il 10 luglio con Visioni d’Abruzzo, 4 cortometraggi selezionati dalla Cna Cinema e Audiovisivo. In programma Diorama, Lupo+Agnello, Carne et Ossa e Decumano Maximo (posto unico per l’intera serata 2 euro). «Il Flaiano al Marina è per noi un risultato importante. Siamo davvero contentissimi di questo connubio con i Premi Flaiano», afferma il presidente del Marina Carmine Salce, «perché ci permette di dare ulteriore spazio al concetto di Impresa-Cultura espresso anche dalla presidente dei Premi, Carla Tiboni. Ritengo che sia fondamentale in questo momento storico, dopo due anni di pandemia, amplia le possibilità di creare turismo, nonché fare rete tra due grandi realtà pescaresi».

Estatica prosegue con lo Street Food dal 14 al 17 luglio, sempre il 17 luglio spazio anche al The Biggest Combat Rock Band. Calendario completo su www.estatica-pescara.com

Qui il calendario completo del Flaiano al Marina:

Lunedì 4 luglio ore 20.30: La partita nel fango di Gabriella Simoni. Saranno presenti Gabriella Simoni, inviata speciale del TG5 e Bruno Giordano ex calciatore e amico di Maradona. Ore 22.45 L'ombra del giorno di Giuseppe Piccioni con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, Valeria Bilello

Martedì 5 luglio ore 20.30 Diabolik di Antonio e Marco Manetti con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea. Ore 22.45 Freaks Out di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto.

Mercoledì 6 luglio ore 20.30 Il ritratto del duca di Roger Michell con Jim Broadbent, Helen Mirren. Ore 22.45 Spencer di Pablo Larrain con Kristen Stewart, Jack Farthing, Timothy Spall.

Giovedì 7 luglio ore 20.30 Gli Stati Uniti contro Billie Holiday di Lee Daniels con Andra Day, Trevante Rhodes. Ore 22.45 Promises di Amanda Sthers con Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly, Jean Reno.

Venerdì 8 luglio ore 20.30 Madres Paralelas di Pedro Almodovar con Penélope Cruz, Rossy De Palma, Milena Smit. Ore 22.45 Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson Con Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Bradley Cooper.

Sabato 9 luglio ore 20.30 Come un gatto in tangenziale-Ritorno a Coccia di Morto di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese. Ore 22.45 Troppa famiglia di Pierluigi Di Lallo con Ricky Memphis, Antonello Fassari, Claudia Potenza.

Domenica 10 luglio ore 20.30 Visioni d’Abruzzo in collaborazione con Cna Cinema e Audiovisivo Diorama, cortometraggio di Camilla Carè, Lupo+Agnello, cortometraggio di Giuseppe Schiettino, Carne et Ossa, cortometraggio di Roberto Zazzara, Decumano Maximo, documentario di Alessio Consorte.