Pagina 101, a Pescara c'è una nuova realtà editoriale

A Pescara c'è una nuova realtà editoriale: si tratta di "Pagina 101". È la social media manager Moira Di Fabrizio a parlarcene: "Pagina 101 è un marchio editoriale pensato per un'editoria che vuole essere innovativa. L'adozione del formato digitale, dagli e-book ai contenuti digitali come blog, consente di superare le barriere architettoniche e tecnologiche. Pagina 101 raccoglie due collane, una dove saranno pubblicati giochi di ruolo e materiale vario del mondo ludico, la seconda invece raccoglie tutte le altre categorie, temi di interesse come fantascienza, scienza, saggistica, viaggi, culture e avventure o romanzi. Abbiamo già vari titoli pubblicati che stanno ottenendo diversi consensi". Il sito Internet ufficiale di Pagina 101 è https://www.pagina101.com/, mentre la pagina Facebook è raggiungibile QUI.

Pagina 101, casa editrice "non a pagamento", come ci tiene a sottolineare Di Fabrizio, è nata da poco, poiché la sua avventura è partita soltanto lo scorso luglio: "Pagina 101 promuove i nuovi progetti come i diari di viaggio e la narrazione dello sport. Vi sono infatti, per quest'ultimo ambito, tavoli d'accordo con esperti nel settore per raccontare tutti gli aspetti che sussistono attorno allo sport, i sentimenti, i sacrifici dietro il percorso e le aspettative. Si vuole narrare lo sport come punto di vista nella vita. Pagina 101 è alla costante ricerca di autori con progetti di fantascienza, sport e avventura. I nostri autori sono Antonio Finocchi, imprenditore dal 1984, che con l'ebook "Guida per il fuoristrada" mette a disposizione la sua esperienza sui percorsi anche non battuti; Valentina Bargna, un'archeologa che si è cimentata con un racconto di fantascienza post apocalittico dal titolo "La notte non è così scura"; e infine Andrea Attilio Grilli, laureato in giurisprudenza, che ci narra un romanzo storico ambientato nella bellissima isola italiana di Giannutri, dal titolo "Oltre il tempo".

E non manca, in questo ideale parterre, la stessa Moira Di Fabrizio, che nasce come poetessa e ha all'attivo diverse pubblicazioni. Questa scrittrice, di origine abruzzese, ha già raccolto numerosi consensi e vinto premi letterari; con "Ankh. Una nuova vita" ci porta a risolvere un mistero intricato in Egitto. In questi giorni, poi, la casa editrice sta anche cercando persone che vogliano scrivere Instant book sulla guerra in Ucraina. L'aspirante autore dovrà avere esperienza e/o conoscenze documentate in politica estera, storia e geografia. Il testo dovrebbe essere preferibilmente in inglese. Possono essere monografie su temi specifici o analisi ad ampio spettro. Per contatti: info@pagina101.com. Insomma, Pagina 101 è tutta da scoprire.