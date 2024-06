Cristina d'Avena, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio al Città Sant'Angelo Outlet Village per le notti bianche

Il Città Sant'Angelo Outlet Village ripropone anche per l'estate 2024 le Notti Bianche.

Cinque gli appuntamenti previsti dall'11 luglio all'8 agosto.

L'inizio degli spettacoli, a ingresso gratuito, è previsto alle ore 21:30.

Mentre il centro commerciale avrà in queste giornate un'apertura straordinaria dalle ore 10 a mezzanotte.7

Giovedì 11 luglio Orietta Berti con la sua carica di simpatia ed energia intratterrà il pubblico con un repertorio che va dalle sue hit anni ’60 fino al successo di Mille con Achille Lauro e Fedez. Giovedì 18 luglio con Cristina D'Avena il divertimento in famiglia è garantito! Nessuno resisterà alla tentazione di cantare a squarciagola Occhi di Gatto, i Puffi, Kiss me Licia, Sailor Moon, Arriva Cristina e tutti gli altri successi. Giovedì 25 luglio una serata in compagnia dell’eclettico Cristiano Malgioglio. Giovedì 1 agosto sarà la volta di Rosa Chemical con i suoi brani più famosi e l’ultimo Blackout, una ballad di stampo cantautorale che inaugura un nuovo capitolo per l’irriverente artista torinese. Infine giovedì 8 agosto il re dell’estate italiana anni ’60, dei tormentoni estivi e dei balli di gruppo, Edoardo Vianello animerà questa serata d’agosto con i suoi successi e con la voglia di far ballare ancora il pubblico a ritmo di Guarda come dondolo, I Watussi e Abbronzatissima.