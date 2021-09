Il concerto di Orietta Berti, aperto, su prenotazione, ha lo scopo di raccogliere donazioni per la ricostruzione della pineta dannunziana, gravemente danneggiata dall'incendio dello scorso primo agosto.

Orietta Berti in concerto all'Arena del Mare per raccogliere fondi per la pineta dannunziana