"La pioggia nel pineto": online la canzone che celebra i 120 anni della poesia del Vate

E' online da questa mattina “La pioggia nel pineto”, il videoclip della canzone musicata da Pino Piazzolla, leader della Banda Piazzolla che la esegue e interpretata dalla voce raffinata e intensa dell'artista pescarese Flivio D'Andrea.

Un omaggio alla celebre poesia del Vate scitta 1902 e contenuta nella raccolta Alcyone. Poesia in realtà scritta da d'Annunzio quando viveva nella villa "La Versiliana" di Marina di Pietrasanta, ma il cui video della canzone è stato girato interamente nella pineta di Pescara sia come omaggio alla città dato il forte legame che ha sempre caratterizzato il rapporto del poeta con il luogo che gli ha dato i natali, sia come auspicio perché possa tornare presto a splendere dopo il devastante incendio che l'ha colpita il 1 agosto del 2021.

Il videoclip è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Pescara.