Conferito all'ex procuratore Trifuoggi il Premio Claudia Verzella

Nicola Trifuoggi, ex procuratore della Repubblica di Pescara, ha ricevuto il Premio Claudia Verzella, intitolato a una giovanissima artista che è deceduta a soli 23 anni. Il riconoscimento, come spiegato dallo stesso Trifuoggi sui social, gli è stato conferito "per la mia lunga carriera di magistrato". La cerimonia si è tenuta nel pomeriggio di sabato 2 settembre all'interno del Museo Navale di Francavilla al Mare.

Trifuoggi, che da alcuni anni è in pensione ma come semplice cittadino non ha mai smesso di dimostrare impegno civile (oltre al suo incarico come presidente dell'Anpi di Pescara è stato anche vicesindaco dell'Aquila ai tempi della giunta Cialente), conclude poi rivolgendo un ringraziamento "alla famiglia Verzella e al comitato scientifico del Premio".