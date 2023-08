Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescarabruzzo, vince il Premio Mayer

Nicola Mattoscio è il vincitore del 1° Premio Mayer per la cultura. Come si legge su Chieti Today, il presidente della Fondazione Pescarabruzzo ha ricevuto il prestigioso riconoscimento durante il weekend appena trascorso. Insieme a lui sono stati premiati anche Donato Di Campli per l'imprenditoria e il medico e specialista in oculistica Tino Lanci per la solidarietà: i tre professionisti hanno ricevuto un'opera d'arte del maestro Giuseppe Liberati. La cerimonia si è tenuta a Fossacesia, nel Parco dei Priori.

La manifestazione è stata promossa dall'associazione Itaca (Iniziative per il turismo, l'agricoltura, la cultura e l'ambiente), presieduta da Marisa De Filippis, e dalla Società italiana di cultura, presieduta da Andrea Mascitti, con la direzione artistica di Roberto De Grandis e il patrocinio di Comune di Fossacesia e Adsi Abruzzo (Associazione dimore storiche italiane).

A scegliere i candidati e i vincitori è stata una commissione composta da Rocca Maria Auletta, Simona Fattore, Francisco José Fernandez, Nicoletta Di Gregorio, Marina Cvetic Masciarelli, Piero Mazzocchetti, Filippo Paolini e Gennaro Varone.