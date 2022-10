Nasce Adrimusic, il centro di produzione musicale che punta sui giovani e i nuovi linguaggi

Nasce a Pescara Adrimusic (Centro adriatico di produzione musica) grazie al finanziamento ottenuto dal Fus (Fondo unico dello spettacolo) ottenuto dopo il riconoscimento avuto dal ministero della cultura.

La prima uscita ufficiale è stata il 28 luglio alla Casa del Jazz di Roma e oggi Adrimusic si presenta alla città. E' uno dei sette centro di produzione musicale che ha ottenuto in Italia il finanziamento e tra i suoi obiettivi ci sono la ricerca e l'innovazione nel campo dei linguaggi artistici e musicali. Adrimusic nasce infatti con la volontà di incentivare in particolare i nuovi linguaggi del jazz e della canzone d'autore di qualità puntando sulla creatività contemporanea, soprattutto giovanile. Un vero e proprio laboratorio, tra l'altro, teso alla produzione di repertori originali caratterizzati da una forte identità artistica e da una pluralità di linguaggi aggressivi e interdisciplinari. Ma il centro è anche altro: è luogo di aggregazione e inclusione sociale promossi attraverso concerti, residenze, attività formative e divulgative che intende promuovere nelle zone più disagiate e vuole essere anche catalizzatore della promozione turistica interagendo con i principali attori del sistema e dell'area adriatica, soprattutto nell'ottica di valorizzare i borghi sotto i 5mila abitanti che in Abruzzo sono molto numerosi. Insomma un grande contenitore che si muove in diverse direzioni per valorizzare le risorse paesaggistiche, architettoniche e produttive del territorio e che può vantare la collaborazione con il Pescara Jazz, il primo festival estivo italiano.

A presentare Adrimusic sono il suo presidente Simone D'Angelo, il direttore artistico Angelo Valori, il sindaco Carlo Masci, l'assessore comunale alla cultura Maria Rita Carota e l'assessore comunale al turismo e ai grandi eventi Alfredo Cremonese. “Il ministero della cultura riconosce la figura dei centri di produzione musica finanziandone sette in Italia con l’obiettivo dare il giusto rilievo alla musica jazz e ai propri protagonisti, soprattutto alle nuove generazioni di musicisti – spiega D'Angelo -. Sono orgoglioso di rappresentare uno strumento culturale che produrrà enormi benefici in termini di lavoro, spettacolo e finalità sociali, dovendo lo stesso garantire almeno mille giornate lavorative a musicisti, tecnici ed amministrativi e programmare almeno sessanta concerti, intervenendo sull’offerta culturale e turistica del territorio con iniziative di qualità e di alto spessore musicale”. “Davvero di rilievo la nascita di un centro di produzione musicale a Pescara e sulla fascia adriatica – aggiunge Valori - totalmente dedicato al contemporaneo nei suoi diversi generi e stili. Un centro di questo genere non poteva che nascere a Pescara, città moderna che deve rendersi interprete della cultura contemporanea, e non poteva che avere un partenariato importante come quello con Pescara Jazz. Un progetto che coinvolge e coinvolgerà artisti di grande fama, ma che dà anche grande spazio ai musicisti abruzzesi, i quali finalmente trovano un ambiente adatto ad esprimere le loro idee artistiche. Un’iniziativa che ci vede riconosciuti insieme a pochissimi altri centri in Italia, tutti di grande spessore artistico. Adrimusic è una grande occasione di lavoro per i giovani diplomati nei nostri conservatori”.

E le prime attività di Adrimusic sono state già programmate. Si inizia dal festival diffuso “Contemporary- Repertori possibili” che oltre a prevedere la presenza di artisti internazionale riserva particolare attenzione proprio ai giovani talenti diplomatisi nei conservatori: si terrà dal 15 al 17 ottobre nel teatro Madonna dell'Asilo di Vasto. Subito dopo il primo appuntamento a Pescara dove Adrimusic sarà protagonista dal 18 al 20 ottobre con la nascita della “Italian contemporary orchestra”, dedicata alle musiche di oggi nei diversi generi e stili.