"Napoli in Jazz" a Penne con il duo Emilia e Paolo Zamuner

L'evento è in programma alle ore 21 nella sala consiliare del Comune.

A esibirsi sarà il duo Emilia e Paolo Zamuner, nell'ambito della kermsse "Incontri musicali d'estate2021", dedicato alla musica classica.

La talentuosa cantante, Emilia Zamuner, giovanissima ma già protagonista sui palcoscenici italiani e internazionali, proporrà celebri canzoni napoletane, contaminate da sonorità di altri stili musicali, nel concerto intitolato «Napoli in jazz». Riletti in chiave jazz, si potranno ascoltare brani come «Era de maggio», «Malafemmena», «Io te vurria vasà», «Anema e core», «Nuttata e sentimento», «Reginella» e molti altri. Ad accompagnare la cantante nella sua performance ci sarà Paolo Zamuner al pianoforte. L'iniziativa è promossa dall'assessorato comunale alla cultura. La cittadinanza è invitata a partecipare.