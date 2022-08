Musica dal vivo nel parco della Speranza con il Festival delle Kulture

Una serata di musica e condivisione nel parco della Speranza nel rione Villa del Fuoco di Pescara dalle ore 18 di oggi, mercoledì 24 agosto.

L'evento rientra nel progetto “Cantiere Comune” dopo l'esperienza all'interno dell'IndieRocket 2022.

Nell’area antistante il parco della Speranza si esibiranno in un live rap e in un open mic diverse band e artisti.

Un appuntamento reso possibile dal contenitore del progetto Cantiere Comune, ideato dal Comune di Pescara e dall'associazione culturale Bottega Il Mandorlo, alla seconda edizione del suo percorso di eventi socio-culturali nel quartiere Rancitelli. Grazie al direttore artistico Mattia Martelli di Ferramenta Hardcore e all'associazione Movimentazioni all'interno del circuito Ku festival, dalle ore 18 prenderà vita un evento di musica rap nel quale si esibiranno 6 gruppi locali e non, coronati dal rapper Cuba Cabbal Official. Sul palco, oltre lui, i Ferramenta Hardcore, Spazio Doppia H, Slammer Sound Crew, Amambrasa, Filtro Bonomelli, Dj Be Real e ci sarà anche la possibilità di mettersi alla prova grazie ad una sessione di open mic, microfono aperto al talento o al coraggio del pubblico. Inoltre l'associazione Grow up di Pescara proporrà dei laboratori gratuiti di break dance, hip hop e scratch, tutto rigorosamente gratuito e dal vivo per i ragazzi e le ragazze del quartiere di Rancitelli.

Per il Ku Festival è la seconda edizione, quest’anno l’evento si svolge in versione diffusa, 4 gli atti e gli scenari, a partire da quello dell’IndieRocketFestival a giugno, a cui si aggiunge il live di oggi, per procedere a fine agosto con il progetto "Enelgumeni" e culminare a settembre con una due giorni di musica e ballo. Si tratta di un festival che racconta e promuove le 4 arti, breaking, graffiti, rap, dj’s, che rappresentano l’essenza di questa cultura nata nei primi anni 80 a New York. Vere e proprie discipline che richiedono studi, personalità, costanza e passione.