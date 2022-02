Ad Abbateggio nasce il museo multimediale della Shoah

Un museo multimediale della Shoah ad Abbateggio.

Il Comune, in accordo con Regione Abruzzo e Donato Parete, figlio di Ermando e fondatore del premio Parete, intende ricordare il suo illustre concittadino in occasione dell'anniversario della nascita, il 15 febbraio, con l’apposizione di una targa che identifica il villino della contrada valle di Abbateggio come prossima sede del museo multimediale della Shoah dedicato al ricordo del finanziere Ermando Parete.

Proprio da quella dimora Ermando Parete (1923-2016) è partito, all’età di vent’anni, per l’arruolamento nella guardia di finanza e vi è tornato, superstite dal campo di sterminio nazista di Dachau, al termine della seconda guerra mondiale.

Alla cerimonia in programma martedì 15 febbraio, a partire dalle ore 10:30 in piazza Madonna del Carmine, prenderanno parte Giancarlo Di Vincenzo (prefetto di Pescara), Luigi Liguori (questore di Pescara), il colonnello Antonio Caputo (comandante provinciale della guardia di finanza), il sindaco Gabriele Di Pierdomenico, Antonio Di Marco (presidente “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise”) e Donato Parete (figlio di Ermando Parete e fondatore del premio Parete).

Il primo presidio abruzzese della Shoah custodirà video e testimonianze del sottufficiale della guardia di finanza, Ermando Parete, ultimo sopravvissuto italiano del campo di sterminio nazista di Dachau. Un luogo che accoglierà scolaresche e visitatori di ogni generazione, rinsalderà i legami con la terra che Ermando Parete tanto amava e dove tutto è iniziato. Ad Abbateggio, infatti, Parete si è raccontato per la prima volta nel 2005, dopo decenni di silenzio. Da quel momento la Memoria è stata la missione della sua vita, impegno infaticabile portato avanti con passione e costanza, da protagonista, in eventi e convegni in tutta Italia condividendo il dolore patito nella tragica prigionia.

L’istituzione del museo multimediale della Shoah ad Abbateggio ha in sé il coraggioso compito di conservare nel presente e nel futuro il ricordo di un oscuro periodo della storia, affinché simili eventi non possano e non debbano accadere mai più.