Museo delle Genti d'Abruzzo e Museo Cascella, arrivano le audioguide in app

Arrivano le audioguide in app del Museo delle Genti d'Abruzzo e del Museo Cascella. Dal 23 dicembre sono disponibili su izi.Travel, piattaforma interattiva e multimediale diffusa in più di cento Paesi al mondo.

Il progetto è di Serena D'Orazio, che ha curato anche la scrittura dei testi, in collaborazione con Ermanno De Pompeis per quanto riguarda la parte risorgimentale. Il coordinamento generale è di Antonella Giancaterino. La voce narrante è dell'attrice pescarese Antonella de Collibus.

"Stiamo lavorando su più progetti multimediali - sottolinea il vicepresidente Luigi Di Alberti - in modo da mantenere alto l'interesse sulle nostre strutture museali. Anche la nostra tradizionale asta di raccolta fondi si è svolta, con un ottimo risultato, su una piattaforma online. E sul web abbiamo lanciato anche le nostre visite guidate tematiche. Con le audioguide si apre un nuovo capitolo, che non esclude, anzi anticipa il ritorno alle visite in presenza".