Famiglie al museo: visite gioco e non solo per scoprire la storia di Pescara e di tutto l'Abruzzo

Sei appuntamenti, tutti di sabato, adatti a tutta la famiglia per scoprire l'Abruzzo, Pescara e la storia del territorio approfondendo la conoscenza del museo delle Genti d'Abruzzo. Non visite tradizionali quelle organizzate per l'estate, ma percorsi tematici che mettono in luce aspetti particolari delle esposizioni permanenti. Appuntamento il sabato, nel pomeriggio, con inizio alle ore 18, approfittando dell'apertura serale prolungata fino alle 21.

“L'idea - sottolinea la direttrice della fondazione Genti d'Abruzzo Letizia Lizza - è quella di proporre visite incentrate su un particolare aspetto delle collezioni museali o della storia delle città. Si tratta di eventi pensati sia per gli abruzzesi e per i pescaresi, affinché scoprano degli aspetti inediti dl territorio, sia per le famiglie dei turisti che magari il sabato pomeriggio anziché vedere il museo autonomamente, possono approfondire i diversi temi in maniera giocosa e interattiva. Il target a cui ci rivolgiamo è proprio quello delle famiglie, con bambini e adolescenti”. Tre degli appuntamenti sono infatti visite-gioco all'insegna della conoscenza e del divertimento. “Le visite guidate sono un servizio, effettuato da operatori specializzati di didattica museale, che la Fondazione offre in maniera assolutamente gratuita - aggiunge il presidente Emilio Della Cagna - i visitatori pagheranno quindi solamente il prezzo del biglietto: 8 euro gli interi e 5 i ridotti”.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Si parte sabato 16 luglio con “Rituali e magia delle Genti d’Abruzzo”: una visita tematica attraverso l’affascinante mondo del pensiero magico abruzzese e della tradizione contadina che lo ha tramandato fino a noi. Un viaggio alla scoperta di gesti scaramantici, preziosi amuleti e riti propiziatori che compiamo ancora oggi senza rendercene conto. Sabato 23 luglio la prima delle tre visite-gioco “Sos missione storia”: l'obiettivo è recuperare la storia perduta di Pescara e della sua fortezza scomparsa. Un'avventura nelle sale del museo e per le vie del centro storico a caccia di indizi e curiosità, riscoprendo la storia della città in modo interattivo e divertente. Sabato 30 luglio l'appuntamento è con “Se Pescara potesse parlare”: un percorso alla riscoperta della storia di Pescara e del suo fiume, fedele compagno attraverso i millenni. Saranno raccontate le alterne vicende storiche che hanno trasformato il piccolo Vicus Aterni nella più grande città d’Abruzzo. Il tour partirà dal museo per proseguire lungo le due sponde del fiume e terminare nel centro storico. Sono previste una pausa caffè e brevi soste in punti panoramici per scattare foto e selfie. Un evento che coinvolgerà come location non solo il museo, ma anche il centro storico, il ponte Risorgimento e il ponte d'Annunzio. La seconda visita-gioco è sabato 13 agosto con “L'oggetto misterioso” dove protagonisti saranno alcuni oggetti “strani” conservati nel museo. Servirà tanta intuizione per indovinarne uso e significato: un gioco che tiene vivo il divertimento ma anche la memoria. Sabato 30 agosto spazio a “C'era una volta Ostia Aterne”, una visita tematica per conoscere la storia più antica di Pescara, svelando i tesori che giacciono sotto i nostri piedi. Si parte dalla sezione archeologica del museo per addentrarci nelle vie limitrofe e lungo la golena del fiume che vide nascere Ostia Aterni, più di due millenni fa. Ultimo appuntamento con la “Caccia al dettaglio” di sabato 27 agosto, la terza delle visite-gioco. Ci si addentrerà per le sale espositive a caccia di tesori nascosti, mettendo alla prova vista e ingegno. Seguirà un piccolo quiz a premi per scoprire chi è stato più attento durante la visita.

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro le ore 13 del venerdì. Per info e prenotazioni: è possibile inviare una mail a didattica@gentidabruzzo.it o telefonare al numero 085 4510026