In piazza Caduti del Mare la presentazione della mostra d'arte di Albino Moro

“Un abbraccio alla Piazza Giardino - Tra Contemplazione e Silenzi Emotivi”.

Questo il tirolo della mostra d'arte di Albino Moro che verrà presentata domenica 12 dicembre dalle ore 10 alle 16 in piazza Caduti del Mare.

L'evento è promosso dall’associazione di promozione sociale Torre dei Venti, con il patrocinio e in collaborazione con il Comune di Pescara, per iniziativa dell’assessore alla Pubblica Istruzione, ai Parchi e al Verde Pubblico Giovanni Santilli.

Sull’opera di Moro scrive così Tonino Bosica: «Pittore, esploratore, designer, inventore. Da sempre un battitore libero, libero da condizionamenti mercantili, libero nell’espressione, non etichettabile dentro nessuna corrente. Pittore non descrittivo, non figurativo realista, non astratto, non informale. Capace però - è questa la sua peculiarità - di ricostruire un mondo magico attraverso la forza delle emozioni».

«Quello di domenica sarà un incontro in piazza con l’artista», si legge in una nota del Comune, «che abita nel quartiere e dove ha anche il suo studio, per accompagnarci con delicatezza attraverso le sue opere, in un mondo magico con la forza delle emozioni. Un cammino all’interno del deserto del Sahara, un mondo fatto di oasi, dune, rocce, volti Tuareg, ambienti al cui interno si respirano assoluti silenzi tra equilibrio e semplicità, dove aleggia una certa religiosità del vivere. Stessi concetti che si ritrovano tra i vari elementi presenti nell’Agorà, realizzata dall’artista Franco Summa, quali ambienti di riposo e comunicazione, oasi di luce, oasi di fiori e di verde; quindi luogo adatto al bisogno di pensare, udire, decidere. Un abbraccio a Piazza giardino, un luogo aperto agli incontri, all’arte, alla musica, agli spettacoli, per chi ama condividere, o al semplice desiderio di tranquillità e bellezza, per chi ama raccogliersi».