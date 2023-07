Morto Andrea Purgatori, nel 2019 vinse il Premio Internazionale Flaiano per la trasmissione tv "Atlantide"

Carla Tiboni, presidente dei Premi internazionali Flaiano, ha appreso "con profondo dolore" la notizia della morte di Andrea Purgatori, giornalista, sceneggiatore e autore legato anche a Pescara, dove venne per ben due volte: la prima nel novembre 2018, quando vinse il festival "Scrittura e Iammagine" con il cortometraggio "They Sell" di cui era stato regista e sceneggiatore, interpretato da Alessandro Haber, e nel 2019, quando gli fu conferito il Premio Internazionale Flaiano per la televisione grazie al programma di La7 "Atlantide", di cui era autore e conduttore.

"Averlo conosciuto e aver potuto parlare con lui - scrive Tiboni in una nota - rappresenta uno dei ricordi più belli legati ai Premi. Un giornalista coinvolgente, con il suo modo pacato di parlare, che trattava la verità come un'imprescindibile componente del proprio lavoro. Ciao Andrea".