Addio al musicista Andrea Lo Vecchio, amico di Pescara e dell'Abruzzo [FOTO]

Il Covid si è portato via ieri sera, a 78 anni, il celebre musicista milanese, autore di successi come "Rumore" di Raffaella Carrà o "Donna felicità" e "Luci a San Siro" di Roberto Vecchioni. Il ricordo di Bisestile e Ranalli

Era di casa a Sulmona ma aveva conosciuto - e apprezzato - anche Pescara, dove era stato in particolare da giovane per fare alcuni concerti. Il Covid si è portato via ieri sera, a 78 anni, il celebre musicista Andrea Lo Vecchio, autore di successi come "Rumore" di Raffaella Carrà o "Donna felicità" e "Luci a San Siro" di Roberto Vecchioni. In precedenza era stato attivo anche come cantante.

La notizia della sua scomparsa è stata data dalle associazioni Premio Augusto Daolio – Città di Sulmona e Nomadi Fans Club “Un Giorno insieme”, ricordando che Lo Vecchio è stato presidente di giuria di tutte le ultime edizioni del premio Augusto Daolio – Città di Sulmona per cantautori e gruppi emergenti. A Sulmona, Lo Vecchio aveva allestito anche il suo spettacolo “Un lunghissimo secondo”.

“Se ne va un caro amico”, commentano Vincenzo Bisestile e Antonio Ranalli, rispettivamente presidente del Nomadi fans club “Un giorno insieme” e del Premio Augusto Daolio. “Andrea Lo Vecchio era legato a Sulmona da grande affetto e amicizia. Il Comune di Sulmona gli conferì un Premio alla carriera in occasione dell’edizione 2010 del Premio Augusto Daolio per cantautori emergenti al teatro comunale “Maria Caniglia”. Come ha ricordato più volte, aveva iniziato a frequentare Sulmona nel 1988 quando, a un’edizione del Festival di Castrocaro, aveva conosciuto Camillo Canale che accompagnava l’allora emergente Antonella Bucci, artista che decise di produrre. Da allora sono passati tanti anni, e sono rimasti immutati l’affetto per la città e i tanti amici”.

Va ricordato che Antonella Bucci è la voce femminile che duetta con Eros Ramazzotti nella famosa canzone "Amarti è l'immenso per me". Al Premio Daolio, Lo Vecchio ha visto passare tanti ragazzi che poi si sono fatti conoscere a livello nazionale come Piji, Chiara Morucci, Giulia Ananìa, Erica Mou, i Senna e Machella, artista, quest’ultima, con cui ha poi avviato una produzione artistica. I funerali si terranno a Milano, città di cui il maestro era originario. Ancora da decidere la data delle esequie.