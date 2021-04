Nuovo programma su Rai Isoradio per Monica Setta 

Appuntamento a partire da sabato 3 aprile per la nuova avventura della giornalista originaria di Bussi sul Tirino. In uscita anche un libro: “Quadrare i conti - Manuale di economia per le famiglie”

Monica Setta torna al suo antico amore per la radio: da sabato 3 aprile sarà su Rai Isoradio con il nuovo programma “Parla con lei – Quando le donne fanno la differenza”. La giornalista, originaria di Bussi sul Tirino, attualmente al timone di “UnoMattina In Famiglia”, in onda ogni sabato e domenica su Rai 1, pubblica inoltre il suo 12° libro “Quadrare i conti - Manuale di economia per le famiglie” dai mutui ai mercati, dalle assicurazioni al fisco o alle pensioni, in uscita l’8 aprile per Rai Libri.

Il nuovo programma “Parla con lei” sarà in onda ogni sabato e domenica, dalle ore 16 alle 17, su Rai Isoradio e sarà disponibile anche su RaiPlay Radio. Un programma ricco di interviste tutte al femminile, in cui pubblico e privato si intrecciano nei racconti di grandi protagoniste dell’attualità che spiegheranno quando e perché le donne fanno la differenza nella politica, nell’economia e nella società. In televisione infine prosegue la stagione d'oro di “UnoMattina In Famiglia” con Tiberio Timperi che andrà in onda fino al 27 giugno.

Nel volume “Quadrare i conti”, invece, Monica Setta spiega come risparmiare nell'Italia del Covid-19 mettendo da parte anche qualcosa da investire. In libreria e sulle piattaforme digitali a partire da giovedì 8 aprile, il libro affronta anche come difendersi dalle truffe e come evitare lo shopping compulsivo o risparmiare sui saldi.