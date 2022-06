In un locale del lungomare la prima tappa della nuova edizione di Miss Adriatico

Il nuovo tour della 46esima edizione di Miss Adriatico, il concorso di bellezza internazionale, inizierà da Pescara domani sera, mercoledì 22 giugno.

L'appuntamento è alle ore 21:30 nel McDonald's di viale della Riviera.

Un'anteprima interessante per far conoscere alcuni volti nuovi delle passerelle estive di una manifestazione che gode del patrocinio del consiglio regionale d'Abruzzo.

Una ventina di ragazze, italiane e straniere, sfileranno davanti a un'apposita giuria, composta da amministratori pubblici, giornalisti e imprenditori, per decretare al termine la reginetta della serata. Il tour 2022 toccherà 15 piazze delle principali località turistiche in un evento che prevede con le passerelle in abito elegante e in costume da bagno anche esibizioni di cantanti di caratura nazionale e di balletti titolati. Ospiti della prima serata saranno, tra gli altri, il vincitore nazionale del Festival della Melodia, Maurizio Tocco, una delle ambasciatrici della canzone italiana nel mondo come Anna Rosini e una delle voci più accattivanti del panorama musicale italiano come Angelica Pompeo. Tante le novità di Miss Adriatico edizione 2022 che il pubblico potrà seguire sia sulle emittenti televisive regionali che su alcuni canali Sky e in diretta streaming sul sito missadriatico.it.