Massimo Galante pubblica "Il rifugista", metà del ricavato andrà in beneficenza

Il pescarese Massimo Galante pubblica per le Edizioni Il Viandante "Il rifugista", il suo nuovo romanzo. Metà del ricavato dell’autore sarà devoluto in beneficenza a favore dell’Agbe – Associazione Genitori Bambini Emopatici Oncologici e Leucemici, per il sostegno dei progetti destinati ai piccoli pazienti affetti da leucemie e tumori, in cura nel reparto di oncoematologia dell’ospedale 'Spirito Santo' di Pescara.

Scrittore per passione, Galante lavora nella guardia di finanza e, prima di tornare in Abruzzo nel 2012, ha vissuto in diverse regioni d’Italia, tra cui il Veneto, il Trentino, il Piemonte e il Lazio. "Il rifugista" racconta la storia di Massimiliano, trentino d’adozione, geologo appassionato di montagne da poco andato in pensione. Separato e con un figlio che vive in Spagna da diversi anni, è rimasto praticamente solo e deve rifarsi una vita. Porta con sé però un grave dolore: due anni prima un incidente sulla neve gli ha portato via Elena, la sua compagna, l’amore della sua vita.

Da allora sembra che per lui non ci sia più alcuna felicità ed è arrivato a fuggire dai monti, chiudendosi definitivamente in se stesso. La lettura di un libro, tuttavia, gli ridona la voglia di ricominciare, rispolverando un progetto che aveva in mente di realizzare proprio con Elena: prendere in gestione un rifugio in montagna. Massimiliano si trasferisce quindi in Abruzzo, sua regione natale, per diventare gestore di una piccola baita nel cuore della Majella.

Un rifugio con vista mare, di cui anche la sua compagna era innamorata. Da lì prende il via una nuova vita per lui, una vita da rifugista. Così fra tramonti e bufere, camminate e sciate, con l’alternarsi delle stagioni nel lento scorrere del tempo, Massimiliano riscopre se stesso. Ma, dopo varie vicissitudini e grandi cambiamenti, un evento stravolgerà tutta la sua vita.