Le edizioni Masciulli protagoniste di una serata al Pescara City Summer con l'evento "Libri in cammino"

Anche la casa editrice pescarese di Alessio Masciulli sarà protagonista di una delle serate del programma estivo del Comune al "Pescara City Summer" aperto allo stadio del mare per tutto il periodo estivo. Appuntamento la sera del 22 giugno alle 21 con "Libri in cammino" dedicata all'avventura letteraria che porterà l'editore a realizzare il primo "Cammino letterario", un percorso di 240 km a piedi ricco di cultura e tradizioni che caratterizzano alcuni borghi selezionati lungo il tratto Catignano (Pescara) - Ostia (Roma).

Sarà presente alla serata anche l'assessore alla cultura del Comune Mariarita Paoni Saccone:

“Con Libri in Cammino come assessore alla Cultura ho voluto fortemente che il Pescara City Summer accogliesse uno spazio dedicato alle novità editoriali e quindi alla promozione della lettura. Mi sto infatti impegnando molto per favorire, sia tra i giovani che tra i meno giovani, il “ritorno” del libro come strumento preferenziale di divulgazione della conoscenza.

Leggere un libro rappresenta certamente un’esperienza piacevole, un momento da dedicare all’arricchimento di se stessi. Pescara in questo senso ‘è una città che legge’, le statistiche lo dimostrano e quindi ben venga un’iniziativa come questa. Le pubblicazioni che saranno presentate sono meritevoli di attenzione, di questo ringrazio quindi Alessio Masciulli che ha organizzato l’evento; mi congratulo con gli autori che hanno raccolto l’invito a partecipare”.

Saranno presenti alla serata, presentata dallo stesso Masciulli, alcuni autori con relativi moderatori:

"Storie contro la paura Aa.Vv." di Antonio Cetrano che dialoga con Valentina Roccioletti; Silvia Elena Di Donato e la sua raccolta di poesie "La Maschera di Euridice" presentata dal giornalista di Rete8 Luca Pompei, il quale sarà presente anche come autore con il suo romanzo dedicato al terremoto dell'Aquila. "Come gli alberi spogliati ad aprile" moderato dalla giornalista Alessandra Renzetti, Massimiliano Elia, con "Delirandum – Viaggio nella psicheDelia", mentre l’assessore Mariarita Paoni Saccone presenterà il libro di Massimo Galante, "Il Rifugista".

Presente anche Tiziana Iozzi l’ideatrice di "Amati o Amàti" che tratterà con Monica Campoli le storie di donne forti ed innamorate, mentre Sergio Mancini giornalista di Radio Delta1 presenterà il suo libro "Generazione PartTime – diario di un quarantenne", dialogando con la giornalista Alessandra Renzetti.