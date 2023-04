La Masciulli Edizioni di Catignano a Brindisi per la seconda edizione della Fiera Internazionale del Libro

La casa editrice Masciulli Edizioni di Catignano è presente alla seconda edizione di "LiBri – Fiera Internazionale del Libro", che si tiene a Brindisi da oggi a domenica 30 aprile nel Bastione San Giacomo. "LiBri" è una fiera giovane, attuale, audace, elegante, pluridisciplinare, che ha scelto Brindisi come polo attrattivo per la Cultura del Libro. In questa edizione internazionale la location che ospita l’evento è il Bastione San Giacomo (cia Nazario Sauro, 6). Una kermesse d’eccezione per dare voce alle produzioni di case editrici italiane, autori, associazioni, artisti, performer, recital, premi Nobel, Literary Award e a tutti coloro che si occupano di cultura.

La fiera è organizzata dall’associazione culturale Fiera del Libro di Brindisi presieduta dal direttore artistico Silvana Carolla e affiancata da Angela Howell (presidente dell’Associazione WWTS – World Women Talent System di Brindisi e coordinatrice Internazionale della Fiera). La casa editrice abruzzese sarà presente con uno stand composto da più di 40 titoli e ultime novità editoriali oltre a una veste artistica rappresentata dall'artista Maria Zaccagnini presente con alcune opere pittoriche.

L’editore Alessio Masciulli ha dichiarato: ”Partecipare alle fiere e agli eventi fuori dal nostro Abruzzo ci permette di espandere le conoscenze utili alla promozione e far conoscere gli autori locali ad un pubblico dal respiro più ampio. Vivere nuove esperienze e incontrare lettori curiosi serve agli autori per crescere, comprendere e sperimentare il faticoso percorso della promozione. Il confronto diretto con le persone, la possibilità di interagire con i propri lettori e le occasioni che si presentano in queste manifestazioni, arricchiscono il personale bagaglio culturale e lavorativo. In un mondo dove tutto si svolge sui social a volte è prezioso stingere mani, raccontare le proprie storie e le proprie idee guardandosi negli occhi. Ringraziamo l'organizzazione per averci invitato e per averci costantemente seguito in maniera professionale in tutta la fase organizzativa. Saranno sicuramente giorni pieni di emozioni e di condivisione. Nel nostro stand organizzeremo firmacopie con gli autori che ci raggiungeranno, incontri con i lettori, dirette social, interviste e video promozionali”.