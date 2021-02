MarteLive cerca nuclei organizzativi in Abruzzo, ecco come candidarsi

Già attivi da gennaio i nuclei di 11 regioni, selezionati direttamente sui territori, fra organizzatori e/o associazioni culturali. Numerosi i premi in concorso, come il premio speciale della Fondazione Film Commission Roma e Lazio

MarteLive cerca nuclei organizzativi in Abruzzo. I requisiti per ottenere il riconoscimento di organizzatore MarteLive sono semplici: essere operatori già attivi e in grado di creare uno staff per organizzare le selezioni regionali, in vista della finale nazionale ospitata all’interno del colossale evento di dicembre, la Biennale MarteLive 2021. MarteLive, annoverato fra i più importanti festival storici della Capitale, premiato nel 2011 come miglior Festival italiano dal Meeting delle Etichette Indipendenti, è il festival che da 20 anni rivoluziona il modo di concepire l’arte in Italia grazie al suo format innovativo: lo spettacolo totale, in cui i partecipanti al concorso multidisciplinare di 16 sezioni artistiche, si uniscono sinergicamente per un’esperienza sensoriale e artistica unica nel suo genere.

A guidare i giovani organizzatori dei nuclei regionali in tutte le fasi, ci sarà lo staff centrale di MArteLive, che fornirà tutto il necessario in termini di know how e di numerose attività che in quest’ultimo anno il MArteLiveSystem ha sviluppato, primi tra tutti i progetti speciali sperimentati nel corso della passata Biennale e quelli delle Scuderie, il Fundraising e la Formazione.

Numerosi e prestigiosi i premi in concorso, come il premio speciale della Fondazione Film Commission Roma e Lazio, l'inserimento nel cartellone degli eventi organizzati dall’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, un contratto di management con l’etichetta MarteLabel, l’inserimento nelle Scuderie MarteLive che apre alla partecipazione a vari festival (Busker in town, Tolfarte, Carpineto Buskers Festival,arte in strada Mirabello) e poi ancora produzioni, visibilità, pubblicazioni, ingaggi e borse di studio e molto molto altro ancora.

Da quest’anno, inoltre, il format ideato da Giuseppe Casa travalica i confini nazionali grazie al riconoscimento assegnato dal bando Europa Creativa e proprio dalle finali regionali del concorso MarteLive saranno selezionati otto artisti italiani che avranno la possibilità di essere ospitati, tra settembre e novembre 2021, presso le strutture dei 3 Paesi partner: Lituania, Polonia, Bosnia ed Erzegovina.

Empowerment, formazione, scambio di competenze e autonomia creativa sono le opportunità che ogni nucleo organizzativo avrà a disposizione affinché la magia de lo spettacolo totale si ripeta in tutta Italia, come già accaduto nelle edizioni del 2017 e 2019. Grazie alla sua ramificazione nazionale, MarteLiveItalia si configura come una delle più grandi reti italiane di operatori culturali e artisti.

Per candidarsi come nucleo organizzativo si deve inviare un curriculum vitae o una presentazione dell’organizzazione all’indirizzo italia@martelive.it specificando nell’oggetto “Candidatura Organizzazioni MarteLive Italia”. Per iscriversi al concorso bisogna consultare questo link.