Al pescarese Marco Patricelli il premio 'Testimone della Storia'

Lo storico e saggista pescarese Marco Patricelli è stato insignito del premio internazionale 'Testimone della storia'. Il riconoscimento gli è stato attribuito oggi, 27 ottobre, nel Museo Reale di Varsavia, dall'Istituto nazionale per la memoria. Per i suoi apprezzati saggi sulla recente storia della Polonia, Patricelli è già stato insignito come 'Bene Merito' di Polonia e decorato dal Presidente della Repubblica della Croce di ufficiale per meriti culturali.

Esprime soddisfazione Nazario Pagano, vicepresidente della commissione affari costituzionali del Senato: "Una splendida notizia che mi riempie di orgoglio e che rafforza la stima che da sempre nutro per Marco Patricelli", ha commentato Pagano.