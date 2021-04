Al via la "Maratona Dantesca" nella giornata mondiale del libro

Il Kiwanis Chieti Pescara Gabriele D’Annunzio, in occasione del 23 aprile (giornata mondiale del libro), dà avvio alla “Maratona Dantesca” per celebrare i 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta. Un contest in versione social con un fantastico premio finale.

La rassegna è aperta a lettori di ogni età accomunati dalla passione per le opere di colui che viene universalmente riconosciuto quale il ‘padre della lingua italiana’. Spazio, dunque, alla creatività dei Dante Lovers. Qui di seguito le istruzioni:

Andare sulla pagina Facebook “Kiwanis Chieti Pescara D’Annunzio” e aggiungere il proprio like

Pubblicare il video della propria lettura dantesca, della durata massima di 2 minuti, aggiungendo l’hashtag #KiwanisLeggeDante

Invitare quanti più amici possibili ad aggiungere like al proprio video

Il 21 maggio, giorno del compleanno di Dante Alighieri (nacque il 21 maggio 1265 a Firenze), verrà chiuso il concorso e proclamato il Sommo Vincitore della "Maratona Dantesca"