Masciulli annuncia: "Il manoscritto anonimo ricevuto a luglio diventerà un libro per Natale"

Alessio Masciulli ha deciso: il manoscritto anonimo da lui ricevuto durante quest'estate diventerà un libro che verrà pubblicato per Natale, più precisamente entro novembre 2022. "La notte del 31 luglio 2022 - spiega l'editore di Catignano - tornavo a casa da una cena ed entrando nel cancello ho notato una scatola anonima per terra. Ho pensato fosse rotolata lì per caso dato che la serata era molto ventosa ma avvicinandomi ho scoperto che era sigillata con del nastro adesivo e collocata vicino al muro in maniera sospetta. Non era vuota e così l'ho raccolta, l'ho portata in casa e l'ho aperta subito. La mia curiosità ha avuto il sopravvento: conteneva un manoscritto rilegato con copertina rossa, senza titolo e senza autore".

Ancora oggi, dopo settimane, l'autore di questo gesto non ha un nome, ma di sicuro lascia spazio all'immaginazione: "Non c'era nessun riferimento sul manoscritto se non il solo testo stampato in nero. Mi sono messo a letto e ho iniziato subito a leggerlo perché già dalle prime righe la storia mi ha rapito in un modo particolare. Ero rapito da questa magica lettura e non sono riuscito a riemergere fino alla fine del libro, se 'fine' possiamo definirla", racconta Masciulli.

È una storia "natalizia" e racconta proprio di un manoscritto consegnato da un ragazzino di notte in una piccola casa editrice: si tratta di una favola moderna piena di riflessioni e di belle sensazioni tanto che, come spiega l'editore, "con lo staff della Masciulli Edizioni abbiamo deciso di pubblicarla ovviamente con tutte le precauzioni del caso. Un fatto strano è che poche settimane dopo l'arrivo del manoscritto ho ricevuto una telefonata durante la quale una voce maschile asseriva di essere l'autore misterioso e quando ho chiesto una prova, poco prima di chiudere la telefonata, mi ha suggerito di leggere pagina 28, poichè è li che accade qualcosa di magico. In effetti è così. Ma sarà una sorpresa per i lettori".

Intanto nel laboratorio della Masciulli si lavora sul titolo e sulla copertina per questo misterioso libro e, come conclude Alessio, "speriamo che questa storia trovi il suo autore e che la magia in essa contenuta emozioni tante persone e faccia davvero un grande miracolo. Fino a che non sapremo il suo nome, i diritti d'autore saranno congelati e il ricavato delle vendite donato in beneficenza".