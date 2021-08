Musica e cibo, torna "Manoppello Sotto gli Ombrelli"

L’antico corso cittadino di Manoppello adornato di coloratissimi ombrelli, insieme a vicoli e piazze.

Tutto pronto per la quarta edizione di Manoppello Sotto gli Ombrelli in programma venerdì 20 agosto dalle ore 19:30.

Sarà possibile passeggiare, ascoltare della buona musica in tre diversi punti del centro storico, degustare prodotti e piatti della cucina tradizionale abruzzese preparati dalle attività commerciali cittadine, oltre che visitare il cuore del borgo antico.

Per oltre 300 metri, lungo tutto Corso Santarelli, centinaia di coloratissimi ombrelli copriranno le teste di cittadini e turisti che sceglieranno di trascorrere all’aria aperta una serata di musica e buon umore nel cuore del centro storico di Manoppello. Nata nel 2017 per valorizzare ancora di più il bellissimo centro storico di Manoppello, l’iniziativa è stata riproposta dopo lo stop dell’estate 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, con l’intento di dare un segnale positivo e di ottimismo verso un’auspicata ripresa sempre e convintamente nel rispetto delle regole per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Tre le band che si esibiranno per tutta la serata in tre suggestivi luoghi del centro storico cittadino. In piazza Garibaldi andrà in scena lo show della formazione artistica R'n'Beat Vintage & Modern Grooves; in piazza Marcinelle risuonerà la musica popolare dei FolkLands, la formazione acustica nata da un’idea dei fratelli Luca e Matteo Di Battista; mentre in vico San Nicola si esibirà il duo vocale Aula. Ingresso libero.