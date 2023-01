Un grande 2022 per Lucrezia Guidone, attrice di talento "made in Pescara"

Quello che si è appena concluso è stato decisamente un anno importante per Lucrezia Guidone, talentuosa attrice 36enne nata a Pescara ma con origini pugliesi (di Spinazzola). Nel 2022, infatti, Lucrezia è protagonista della serie Netflix "Fedeltà" insieme a Michele Riondino. Ma è arrivata a questo importante traguardo al termine di un lungo percorso: dopo la maturità alla scuola superiore si è trasferita a Roma per frequentare l'accademia nazionale d'arte drammatica ‘Silvio D'Amico’, dove si è diplomata come attrice e ha interpretato (dal 2011 al 2013) il ruolo della figliastra in "In cerca d'autore. Studio sui Sei personaggi di Luigi Pirandello", per la regia di Luca Ronconi.

Ha poi frequentato il centro di formazione teatrale Santacristina, diretto da Luca Ronconi e Roberta Carlotto, e il Lee Strasberg Theatre and Film Institute di New York. Ha lavorato con Lorenzo Salveti ne "L'impresario delle Canarie" per la Biennale di Venezia e con Valerio Binasco in "Frammenti per il Festival di Spoleto". Nel 2012 ha vinto il prestigioso Premio Ubu. È autrice del testo "For(give)me", che è stato scelto per essere rappresentato in occasione dell'Art Off Festival in Venezuela.

Nel 2014 ha interpretato Emma nel film "Noi 4" del regista Francesco Bruni, per il quale ha ricevuto il Premio Flaiano nella sua città. Nel 2017, invece, ha interpretato Clea nel film "La ragazza nella nebbia" del regista Donato Carrisi e Franziska in "Dove cadono le ombre" di Valentina Pedicini. Nel 2021, infine, ha avuto una piccola parte in "Summertime". Per il 2023 appena iniziato la Guidone ha in serbo tanti altri interessanti progetti professionali, per il momento ancora top secret.