La giovane artista pescarese Lucia Cantò vince il Talent Prize 2021

È la pescarese Lucia Cantò è la vincitrice del Talent Prize 2021 arrivato alla 14esima edizione.

È stata inaugurata questa mattina, sabato 13 novembre, la mostra del premio di arte contemporanea al museo delle Mura a Roma.

Mostra visitabile gratuitamente fino al 28 novembre.

Il premio internazionale di arti visive è dedicato ai giovani artisti, fondato da Guido Talarico e realizzato da Inside Art grazie al sostegno della Fondazione Cultura e Arte. Ad aggiudicarsi il primo premio la pescarese Lucia Cantò, che a soli 26 anni diventa la più giovane artista donna ad aver mai vinto il Talent Prize. La sua opera “Atti certi per corpi fragili” è un’installazione composta da tre gruppi scultorei, ognuno dei quali è il risultato della fusione di due vasi ottenuta grazie alla collaborazione di persone care all’artista: ogni unità con i suoi colori e le sue forme è un ritratto a sé e il frutto di un lavoro collettivo, nel quale l’argilla diventa collante non solo per gli oggetti presentati ma anche per le persone coinvolte. La Cantò si aggiudica, quindi, il premio acquisto di 5 mila euro oltre al servizio di copertina del numero cartaceo di Inside Art, presentato in mostra.

«Siamo contenti di assegnare il premio a una giovane artista talentuosa e donna», dice Guido Talarico, editore di Inside Art e fondatore del premio, «con la speranza che questo segnale sia di buon auspicio per un superamento del gender gap anche nel mondo della cultura. Anche quest’anno il Talent Prize si conferma un certificatore di qualità, nonché un valido strumento per leggere il presente, con i suoi fenomeni e i suoi turbamenti. Gli artisti sono una risorsa da proteggere e vanno tutelati, soprattutto i più giovani. Siamo orgogliosi con il Talent Prize di continuare a portare avanti questa mission».