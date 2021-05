Luca Ori racconta il suo amore per Vasco Rossi in "Relazione 09". Il romanzo, pubblicato da Masciulli Edizioni di Catignano, è in vendita a 15 euro senza costi di spedizione. Nel pacco sarà contenuto anche un utile regalo fatto a mano.

La prefazione di "Relazione 09" è firmata da Sergio Mancini, cronista e speaker radiotelevisivo, nonché autore dei romanzi “La strada… non fermarti mai” e “Generazione Part-Time – Diario di un quarantenne”: «Buoni o cattivi, giusto o sbagliato, questo e? l’inizio! - scrive Mancini - Luca mi ha catapultato in una dimensione che conosco bene, quella di Vasco. Condividiamo una passione fin da adolescenti, anche se ho avuto il piacere di conoscere Luca da adulto. L’attesa spasmodica di un concerto, anzi “del concerto”, un’attesa da ingannare in costante movimento. Luca non riesce a stare fermo, incarna le pulsioni giovanili, quelle ereditate dalla “Generazione di sconvolti, che non hanno piu? santi ne? eroi”. Si accelera, si assapora ogni istante fino a mettersi nei guai, perche?, in fondo, “la vita senza emozioni non e? vita”».

Luca Ori, spiega Mancini, «non e? uno scrittore, ma un artista che ha annotato le pulsioni di una generazione del benessere, quella degli anni ’90, per certi versi contraddittoria; un diario di umori, emozioni e persone, che sfocia nell’attesa di un concerto della star, Vasco, che con le sue canzoni e i suoi testi incarna quelle emozioni, quel modo di vivere e di volere, insomma un “Manifesto futurista della nuova umanita?”. Il diario di Luca e? intriso di citazioni e frasi che sono presenti nei testi delle canzoni di Vasco Rossi, si tratta di citazioni che ricalcano il vivere quotidiano dell’autore di “Relazione 09”. Ogni azione e? raccontata con dovizia di particolari, con il chiaro intento di condividere le sensazioni con il lettore e trasportarlo fino ai limiti del consentito».