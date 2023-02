È Lorenzo Di Giovanni a vincere il Festival della Melodia nel carcere di San Donato

È stato dedicato all'indimenticato campione di tennis in carrozzina, Andrea Silvestrone, l'abituale appuntamento di "Note di Solidarietà" nella casa circondariale San Donato di Pescara, dove il giovane cantante pescarese Lorenzo Di Giovanni, con il brano di Luca Barbarossa "Portami a ballare", ha vinto il Festival della Melodia, iniziativa promossa dall'assessorato all'Assistenzialismo Sociale del Comune.

A premiarlo con il trofeo "Maico" l'assessore Nicoletta Di Nisio e la direttrice del penitenziario Lucia Di Feliciantonio al termine di uno spettacolo con il barzellettiere Valerio Basilavecchia e il noto musicista Santino Alexian Spinelli, ospiti della manifestazione.

Ha presentato Maurizio Tocco con gli interventi, tra gli altri, del sindaco Carlo Masci e dell'onorevole Guerino Testa. Alcuni ospiti del penitenziario hanno fatto parte, come al solito, della giuria presieduta dall'assessore Di Nisio e dal fisarmonicista Spinelli, e composta anche dalla regista e attrice teatrale Franca Minnucci, dall'artista Carmine Salvatore e dalla responsabile della comunità Arcadia Mariella Galvani. Per le migliori qualità vocali la commissione ha segnalato Giulia Martino mentre per l'interpretazione note di merito sono andate a Sara Torchetti. Il premio della giuria e quello della critica hanno visto brillare le luci di Simone D'Annibale e Giada Serraiocco. Applausi hanno meritato anche Marco Di Vita, Giuliana Marinelli e Andrea Giordano per aver regalato forti emozioni al pubblico presente. Seguite con attenzione le esibizioni del vincitore del Festival dell'Umorismo, il barzellettiere Valerio Basilavecchia, la vincitrice nazionale del Festival della Melodia, Maurizia Sciarretta, e la sigla iniziale della manifestazione interpretata dal duo Marco Corneli-Maurizio Tocco.